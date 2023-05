Julio César Chávez Jr. dice estar decepcionado de cómo lo ha tratado su familia: “Se me ha antojado recaer”

CULIACÁN, México-. Casi un año estuvo Julio César Chávez Jr. internado en una clínica de rehabilitación por adicción a unas pastillas para bajar de peso, pero el ‘Hijo de la Leyenda’, con la voz quebrada, dijo que se le ha “antojado recaer”.

La noche del pasado lunes, Julio César Chávez Jr. compartió un par de videos en su cuenta de Instagram, en donde dijo sentirse decepcionado del trato de su familia y de cómo la ha pasado desde que salió del anexo.

“Yo entré al anexo y pensé que todo iba a cambiar, que iba a estar bien, y cuando salgo me doy cuenta que no. Es lo mismo, sigue pasando lo mismo. No he recaído todavía, he batallado mucho, se me ha antojado andar más de vago y todo, se me ha antojado recaer.

“Porque uno va con la ilusión a un lugar para que cambien las cosas, te dicen que van a cambiar. Recuerdo antes de entrar, todo lo que decía que me hacía y me pasaba, y las mentiras que me echaban, en algún momento de mi proceso dije, vamos a creer que es mentira, para ser felices. Me da mucha tristeza", explicó Chávez Jr.

Afirma Julio César Chávez Jr. que le han metido ideas a su papá para que lo regresen al anexo

En sus videos, Julio César Chávez Jr. declaró que a su papá “le han calentado la cabeza” para regresarlo al anexo y repartirse los millones de dólares que tiene guardados. De igual manera, mencionó que su pareja se llevó a sus hijos a Estados Unidos.