Platica Julio César Chávez Jr. cuál fue la droga que lo llevó a ser anexado por casi un año

GUADALAJARA, México-. Julio César Chávez Jr. ha sido anexado en clínicas de rehabilitación en varias ocasiones por problemas con adicciones, pero en la última ocasión estuvo casi un año, quien ahora se prepara para ponerse los guantes y volver al ring.

El llamado ‘Hijo de la Leyenda’ platicó con Marco Barrera en Un Round Más todo lo que vivió en su última rehabilitación, además de que explicó cuál fue la droga que lo obligó a ser anexado por tanto tiempo.

“Yo no tomaba ni consumía drogas. Yo usaba muchas pastillas para bajar de peso y se me convirtió en un problema porque tomaba muchas pastillas. Siempre quería tomar más y más y más”

 

“Me estaban haciendo daño. Lo agarré para algo bien (rehabilitación), fue algo difícil”, platicó Julio César Chávez Jr., quien regresará al cuadrilátero el próximo sábado 20 de mayo.

Julio César Chávez Jr. pensó que estaba muerto cuando se encontraba internado

En la misma entrevista para Un Round Más, el sinaloense contó que llegó a sentir que estaba muerto y que no se había dado cuenta o que estaba en el “purgatorio”, quien platicó que lo que más extrañaba era su libertad.

“Está difícil porque no estás en tus comodidades. Aguantar el apeste a patas, la comida que te dan, no es fácil, es difícil porque no estás donde quieres estar, no estás con quien quieres estar, no haces lo que tu quieres”, relató Chávez Jr.