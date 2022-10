Juan Soto se repone de error y es clave para los Padres

Juan Soto vivió un día de diferentes emociones, de altibajos, de equivocarse en un fildeo a pegar un doble que empató el juego.

Los Padres apenas estaban 1-0 debajo de los Filis en la segunda entrada, Matt Vierling pegó un elevado que parecía de rutina para Soto pero no contaba con que el sol y su colocación no lo dejaran atrapar la pelota. Parecía que la tenía cerca del guante y hasta se agachó para no ser golpeado. ¿El resultado? Entró una carrera, se quedaron dos en base y vino el rally.

Oh no Juan Soto pic.twitter.com/X2JlpAqdci — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) October 19, 2022

“Al final del día todos podemos cometer errores y las cosas van a pasar, uno no puede parar en cosas que uno no controla, lo único que podemos controlar es seguir jugando duro”, comentó el dominicano de 23 años.

En la quinta entrada saldó su cuenta y mandó la esférica a rebotar contra la barda del jardín derecho para mandar a Austin Nola al plato y empatar 4-4 a los Phillies. “Era hacerlo como equipo, pieza por pieza, cada bateador ir por el trabajo”, resumió sobre ese turno al bat que significó su octavo hit en esta postemporada.

Bateador profesional: JUAN SOTO. ��

¡Se empató la historia en San Diego! ��#NLCS pic.twitter.com/41EuZFPVuu — LasMayores (@LasMayores) October 19, 2022

Manny Machado mostró su respaldo a Juan Soto. “Él trabaja todos los días, las cosas muchas veces no te salen como es, pero si trabajas te van a salir y eso es lo que hace”, expresó el tercera base.

En ese inning nos salieron mal las cosas, pero empujamos para adelante para que se nos diera”, apuntó sobre la forma en que se levantaron.

Soto espera que el equipo siga en la pelea e incluso dijo que van a Philadelphia a sellar el pase a la Serie Mundial. “Tenemos equipo, confianza, sabíamos que podíamos hacer mucho daño. Vamos a tratar de terminar todo allá”, concluyó.