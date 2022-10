Padres caen 2-0 ante Phillies con dos jonrones en Juego 1 de Serie de Campeonato

Los Padres de San Diego solo pudieron dar un hit y su pitcheo apenas permitió tres, pero dos fueron cuadrangulares espectaculares de Bryce Harper y Kyle Schwarber para que los Phillies de Philadelphia se llevaran la ventaja 2-0 en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Esa fue la diferencia entre un duelo de pitcheo entre Zack Wheeler (1-1) y Yu Darvish (2-1) en una atmósfera especial en Petco Park y los fans de los frailes por presenciar al equipo en una serie que no disputaban desde 1998.

Los carmelitas conectaron su primer y único imparable cuando Wil Myers partió el diamante en la quinta entrada. Fuera de eso, Wheeler dominó. Sus cifras finales fueron siete entradas para una base por bolas y recetó ocho ponches. Seranthony Domínguez retiró la octava y José Alvarado se apuntó el salvamento, con una dosis de emoción, por dos carmelitas que se quedaron en las bases.

Victoria segura

Darvish tiró por espacio de siete entradas, admitió una tercia de hits, otorgó una base por bolas malas y sacó por strikes a siete. El as de la rotación de los Padres, cargó con su primera derrota en esta postemporada.

Harper vio pasar una bola en su segundo turno y al siguiente pitcheo del japonés se la botó por encima del jardín izquierdo. Mientras pisaba home, los aficionados de los frailes ya habían regresado la pelota en señal de molestia con el líder de jonrones de los playoffs.

El estadio enmudeció cuando al primer lanzamiento de la sexta, Kyle Schwarber conectó uno el palo de vuelta entera más largos y potentes en la historia del Petco (inaugurado en 2004). La sacó por encima del jardín derecho y la puso en el segundo nivel de gradas. Una distancia de 488 pies y la bola viajó a 120 millas por horas. La televisión enfocó a Harper boquiabierto.

El entusiasmo creció con en la novena cuando Juan Soto bateó una rola que pintaba idea para la llave de doble play pero entre el mal tiro del tercera Alec Bhom y el parador en corto Bryson Stott, quien soltó la bola, Soto se llegó a primera y Profar hasta segunda.

Había un out. Manny Machado conectó elevado que no permitió correr a sus compañeros y Josh Bell se ponchó para el out 27.