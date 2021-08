Jonathan Ruvalcaba, el clavadista mexicano que representó a Dominicana en Tokio por ser excluido

TOKIO, Japón-. Jonathan Ruvalcaba, el clavadista que representó a República Dominicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no nació en ese país, sino en México.

Al igual que la arquera Gabriela Bayardo (Países Bajos), Ruvalcaba es otro de los atletas originarios de México que decidieron representar a otros países y que aprovecharon la oportunidad de participar en Tokio, por problemas con los dirigentes (Federación Mexicana de Natación, en su caso).

Ruvalcaba platicó que en varias ocasiones fue excluido de competencias para representar a México, como fue el caso en Río 2016, por lo que esto lo "orilló" a naturalizarse dominicano para competir para esa nación y seguir su sueño de ser clavadista.

Sus motivos

"Siendo de los dos mejores de México en mi prueba que en ese momento era plataforma de 10 m, siempre había inconveniente de ‘Oye no vas a ir esta competencia’, ‘Oye va a ir alguien más’. Entonces eso fue o este tipo de problemas fueron los que a mí me orillaron a tomar esta decisión de participar por República Dominicana", confesó.

Sin embargo, fue Río 2016 la gota que derramó el vaso, ya que el ahora clavadista dominicano recordó que se preparó "al 100 por ciento". "Se me partió el corazón porque era domingo era mi día de descanso. Entonces cuando me entero, además fue muy temprano, pues se me amargó el día, se me amargó la vida", platicó Ruvalcaba.

¿Cómo le fue en Tokio 2020?

Con una nueva bandera, el ‘Pato’, nacido en la Ciudad de México, alcanzó a meterse a la semifinal de clavados individual de trampolín de 3 metros, quien quedó en el lugar 13 y por una sola posicion no logró clasificar a la final.