Jaime Lozano renuncia a Selección Mexicana Sub 23; ¿cuál será su futuro?

CIUDAD DE MÉXICO-. Jaime Lozano, el director técnico que ganó medalla de bronce al mando de la Selección Mexicana Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, anunció este lunes su renuncia al 'Tri'.

El 'Jimmy' Lozano ya había adelantado que después de las Olimpiadas abandonaría el banquillo mexicano, pero fue este inicio de semana cuando el ex futbolista y ahora entrenador hizo oficial el anuncio.

"Desde un inicio hablé con Gerado Torrado y fue muy claro, el mío era un proceso olímpico y ya después veríamos cuál era la mejor decisión a tomar y el dejar el cargo es la mejor. Esto para mí no es un adiós sino un hasta pronto, muchas gracias México"

¡Gracias por poner el nombre de en lo alto!



Agradecemos a por estos años de trabajo y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos.

¡Dale, Profe!

"Fue un proceso muy lindo y quiero buscar una nueva oportunidad, ganar experiencia y estar totalmente preparado para que el día de mañana, que pueda ser un candidato para dirigir a la selección mayor, esté mejor preparado"

¿Dirigirá Jaime Lozano en Liga MX?

Algunos rumores han colocado a Jaime Lozano como entrenador de algún club de Liga MX, pero el 'Jimmy' no quiso hablar del tema "por respeto a los colegas que están dirigiendo", pero sí reveló que le gustaría tener otra oportunidad en su país.

"Por el momento no me gustaría hablar por respeto a los colegas que están dirigiendo a sus equipos. Me encantaría volver a dirigir en México, pero voy a esperar", indicó Lozano.