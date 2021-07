IMÁGENES: Lionel Messi siguió jugando con sangre en el tobillo

���� El que no siente la camiseta, el que no corre, el que no mete, el que no juega como en Barcelona. Siempre le tocó perder y el sigue



Hoy con el tobillo sangrando, fue el que lo más intento en los 90 mi



�� Líder y capitán



�� Ojalá el sábado le toque coronar



�� Lionel Messi pic.twitter.com/yLDeua9cxx