Hulk Hogan "paralizado de la cintura para abajo" luego de que le quitaran los nervios de la espalda durante una cirugía

Según los informes, la superestrella de la lucha libre, Hulk Hogan, perdió la sensibilidad en la parte inferior del cuerpo después de una cirugía de espalda.

Hogan, de 69 años, cuyo nombre legal es Terry Gene Bollea, se sometió a un procedimiento desconocido en el que le extirparon los nervios de la espalda. No se han compartido más detalles de la cirugía, y no está claro si Hogan podría recuperar más tarde la sensibilidad en las piernas, o si ahora enfrenta una parálisis permanente. informa el Daily Mail.

La leyenda de la WWE, Kurt Angle, de 54 años, reveló la dolencia de su viejo amigo en el podcast del lunes de la semana pasada. Dijo que Hogan no sufre dolor y ahora camina con un bastón.

La noticia llega mientras el mundo de la WWE se prepara para WrestleMania, su evento más grande del año donde muchas figuras icónicas de la lucha libre, como Hogan y Angle, a menudo hacen acto de presencia.

Te puede interesar: WWE corre a Mandy Rose y estallan redes contra la empresa acusando que "solo ellos quieren sexualizarla"

Le cortaron los nervios

Le cortaron los nervios de la parte inferior del cuerpo, no puede sentir la parte inferior del cuerpo. Entonces, tiene que usar su bastón para caminar. Pensé que estaba usando el bastón porque tiene dolor en la espalda. No tiene ningún dolor, no tiene nada en absoluto. No puede sentir nada”, dijo Angle.

Hogan no ha abordado públicamente el tema, informa el medio Daily Mail, que ha estado contactando a Hogan para entrevistarlo.

"Así que ahora no puede sentir sus piernas. Así que tiene que caminar con un bastón que es, ya sabes, eso es bastante serio, hombre”, continuó Angle.

El seis veces campeón mundial de peso pesado de la WWE apareció en el show del 30 aniversario de WWE Raw en Filadelfia la semana pasada, donde Angle dijo que hablaron durante media hora sobre sus diversos problemas de salud.

Hogan, que tenía una carrera de 35 años en la WWE, le dijo a Angle que había perdido toda sensibilidad en la parte inferior del cuerpo, aunque todavía aparecía en el escenario sin la ayuda de un bastón.

Lesiones frecuentes en la WWE

Angle se sometió a una cirugía de doble rodilla el año pasado, dejándolo 'prácticamente inútil' durante un difícil proceso de recuperación.

Las lesiones no son infrecuentes entre los campeones de la WWE, varios de los cuales han visto sus carreras detenerse debido a golpes devastadores en la espalda, la cabeza y el cuello, por nombrar algunos.

Puso su corazón y alma en el negocio y se lo comió", dijo Angle. "Es el nombre y la cara de la empresa. Es el tipo que revolucionó la lucha libre profesional. Le tengo mucho respeto.

Hogan ha sido abierto sobre los procedimientos anteriores para abordar el daño que sufrió en el ring. En 2021, su hija Brooke dijo que se había sometido a un total de 25 cirugías.

Mis rodillas son falsas, las caderas son falsas, la espalda está llena de metal y parte de mi cara está llena de metal", dijo.

El fin de una gran carrera

En 2006, Hogan sufrió un ligero desgarro en el menisco de la rodilla derecha, aunque en ese momento se negó a someterse a una cirugía. Fue entonces cuando dijo que comenzó a aceptar el hecho de que estaba envejeciendo y que su carrera como atleta profesional probablemente estaba llegando a su fin.

Él dijo: “Me estoy volviendo loco. Estoy empezando a darme cuenta de que soy mucho mayor... Y con la edad, es difícil volver a ser el mismo tipo confiable que he sido en el pasado. Me doy cuenta de que a medida que envejezco, no puedo seguir para siempre”.

Hogan no había luchado desde 2013, cuando apareció en un combate para TNA Wrestling. Sus numerosas lesiones y cirugías para remediarlas lo han obligado a terminar su carrera como luchador. Aunque si fuera por él, habría tenido un último encuentro de despedida.

Información obtenida del medio en línea Daily Mail.

Te puede interesar: Marilyn Manson agredió sexualmente a adolescente de 16 años en autobús de gira y amenazó con matar a su familia si decía algo: Demanda