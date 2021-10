Hija de ‘Mago’ González explica por qué su papá terminó en la calle: “No es vagabundo”

CIUDAD DE MÉXICO-. Luego de que Miguel Ángel ‘Mago’ González ingresó a una clínica de rehabilitación la semana pasada en Ecatepec, Estado de México, su hija Fernanda platicó cómo es que su papá “terminó en la calle”.

La hija del ‘Mago’ González aclaró en el Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo que su papá no es vagabundo, ni limosnero y que incluso tiene lugares para vivir bien, pero que fue la fiesta lo que le “ganó”.

“Mi papá no es ningún vagabundo ni limosnero. No ha tenido necesidad. El creció en la colonia Roma y ahí tiene amigos; le ganaba la parranda y se quedaba ahí. Cuando alguien no tenía tenis o chamarra, y si veía a alguien con más necesidad, se los daba”

Fernanda González, hija de Miguel Ángel "Santa Tokio" González, reveló que su padre ya está en rehabilitación



Mencionaron la motivación del Mago de enseñar a sus compañeros un poco de boxeo pic.twitter.com/kUmj3SwVX5 — Erika Montoya (@LaKiks) October 12, 2021

“Es más desprendido con las cosas, pero tiene lugares donde vivir, tiene para vivir bastante bien, pero le ganó la fiesta como le sucedió a algunos boxeadores”, platicó la hija del ex peleador mexicano.

No sabe todavía cuando verá a su papá

Fernanda González adelantó que su papá tiene que pasar por algunos procesos médicos y psicológicos, por lo que todavía no puede visitarlo, ya que no quiere interrumpir los procedimientos.

“Hay que esperar, tener paciencia y no interrumpir un proceso tan importante para mi papá. Ya llevábamos varios años. Agarró por su cuenta las parrandas, ya era hora de tomar cartas en el asunto”, declaró.