Captan a Mago González llevado por la fuerza a clínica de JC Chávez tras rechazar ayuda

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales circula un video en donde se ve al ex boxeador Miguel Ángel González, siendo obligado a subir a una camioneta para llevarlo supuestamente a rehabilitación.

En el video se ve que el ex campeón mundial, quien se encuentra en situación de calle, y sufre de alcoholismo, es abordado por tres personas que lo suben al vehículo y arrancan.

La persona quien hizo la filmación trató de que le dieran una explicación acerca de por qué y quién se lo llevaba. "Cómo se lo van a llevar así", dijo mientras pedía explicaciones. "¿Quiénes son? ¿Cómo sé que son del Consejo".



Mago González rechazó ayuda de Julio César Chávez

Miguel Ángel González, que llegó a pelear contra Julio César Chávez y Óscar de la Hoya, así como competir en el boxeo olímpico de Seúl 1988, cree que no existe alguien que pueda ayudarlo además de que no quiere recibir apoyo pues considera que "la vida es de subidas y bajadas, cuando estés abajo acuérdate que tienes que subir, no te tienes que quedar abajo. Y cuando estés arriba, jamás tienes que bajar".

También explicó que en tiempo de pandemia, no podrían ayudar pues "no hay empleo. Hay sana distancia, entonces, aunque puedan, no. Prefiero olvidar un poco".

Mago González revela que todavía conserva un departamento en la Colonia Roma, pero el sismo lo hizo pensar que lo mejor era regalara todas sus pertenencias.

"Solo necesito un pedacito de tierra, no mucho; no hay que enamorarse, sin enamorarse. Obsequio cosas, llévate esos ganchos, tengo miles de ganchos. Cambió mi mente (el terremoto) porque vivo en un sexto piso y digo; 'si se hubiera caído, todo se hubiera quedado enterrado'. Entonces voy a regalar todo y me voy a quedar solo con lo necesario".

Mago González es llevado por la fuerza a clínica de Julio César Chávez

Uno de los que ayudaron a subir al "Mago", explicó que al ex púgil lo llevarían a una de las clínicas de rehabilitación de Julio César Chávez, y que todo esto era por ayuda del Consejo Mundial de Boxeo.

Yo lo iba a llevar a comer, y de buenas a primeras vienen y se lo llevan. Cómo sé dónde va a estar", preguntaba, a lo que se le respondió: "Comunícate al Consejo, ahí te dicen".

Miguel Ángel González fue campeón ligero del CMB a inicios de los 90, título que defendió en diez ocasiones. También fue campeón Superligero y Superwelter. Entre sus rivales estuvo el mismísmo Julio César Chávez y Óscar de la Hoya.

Hace unas semanas, fue encontrado en mala situación en las calles del centro de la ciudad. Julio César Chávez pidió vía redes sociales, que lo localizaran porque quería ayudarlo, a lo que el "Mago" se negó.