Golovkin ataca a 'Canelo' Álvarez a una semana de la pelea: "No quiero descender a su nivel"

EU-. A una semana de que se cumpla la trilogía entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin con un esperado combate en el cuadrilátero, el kazajo volvió a lanzarse contra el mexicano.

En una entrevista que tuvo 'GGG' para "The Fight with Teddy Atlas", el europeo señaló que su pelea contra 'Canelo' Álvarez será solo un combate más sin entrar en lo personal, y que, por lo tanto, no quiere "descender a su nivel".

"Para mí, es solo otra pelea, aunque con un boxeador destacado y muy interesante. Va a ser una pelea interesante, pero de nuevo, nada personal. Tomemos a mi oponente contra Dmitry Bivol, no hubo nada personal en esa pelea, era solo boxeo"

"Lo mismo aquí para mí. Son solo negocios, solo boxeo. No veo ningún motivo para entrar en detalles personales al respecto, no vale la pena. Por la forma en que se ha comportado ('Canelo') durante los últimos cuatro años, no quiero descender a su nivel", apuntó Golovkin.

'Canelo' Álvarez dijo que Golovkin es un "pendej…" y lo tachó de "hablador"

En la primera conferencia de prensa para el enfrentamiento, 'Canelo' Álvarez sorprendió al decir que "Golovkin es un pendej…", quien afirmó que el kazajo habló de él después de la pelea que tuvieron en 2018.

"Que me quería destruir, que yo no quería la pelea, muchas cosas ofensivas. Aquí enfrente de la gente pretende ser buena persona y camina con bandera de pende…, pero la verdad es totalmente otra persona detrás", explicó el tapatío.