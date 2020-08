Gobierno no protegerá a Ana Guevara, pero tampoco fabricará culpables: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El gobierno federal no protegerá a la ex velocista sonorense y titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) Ana Gabriela Guevara, pero tampoco fabricará culpables, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su conferencia de prensa en Ciudad Obregón.

El mandatario fue cuestionado sobre el proceso legal que lleva la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de la titular de la Conade.

“Es un proceso legal. Hay que tener en cuenta de que ya se acercan las elecciones en varios estados y se aprovecha para hacer cuestionamientos, muchas veces sin pruebas, sin fundamento. No se pueden hacer juicios sumarios, no puede haber linchamiento político, tenemos que actuar de manera respetuosa con todos y tener confianza para que la autoridad competente resuelva”, dijo.

López Obrador afirmó que su gobierno no permitirá la impunidad ni la corrupción, pero tampoco que se juzgue a alguien por cuestiones políticas.

“Cuando tomé posesión dije que solo me haría cargo de mi hijo Jesús, porque es menor de edad, pero mis hijos, mi esposa, oros familiares si cometen un ilícito tiene que ser juzgados, cero impunidad, nada de que son mis compañeros, amigos, familiares, mis socios. Yo no llegué a la Presidencia para ser tapadera de nadie y no establezco relaciones de complicidad con nadie”, dijo.

El Presidente pidió “no adelantar vísperas” en el caso de Ana Gabriela Guevara y “no politizar los casos”.

“Nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie, el que tiene culpa va a ser castigado, pero no vamos a ser como sucedía; que por cuestiones políticas se juzgaba a los adversarios opositores, eso no. Venimos de muchos años de lucha, a mí me desaforaron, me querían meter a la cárcel, me fabricaron delitos, imagínense si yo siendo Presidente voy actuar de la misma forma; esto tiene que cambiar, pero sí hay delito, la autoridad si así lo decide, se tiene que castigar”, explicó.

López Obrador recordó que vienen las elecciones, y con el proceso arranca la “grilla”.

“La politiquería y empiezan a atacarse unos con otros. Es mejor separar, sobre todo lo que tiene que ver con el gobierno federal, estatales, ejecutivo, no deben interferir en estos casos”, dijo.