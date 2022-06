Gerardo Arteaga confiesa por qué rechazó representar a México en Juegos Olímpicos

GENK, Bélgica-. Un futbolista que se perfilaba a representar a México como titular en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue Gerardo Arteaga, pero el lateral jalisciense rechazó disputar el certamen.

A menos de un mes de que empezaran los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Gerardo Arteaga "se bajó del barco" por motivos personales; sin embargo, fue hasta casi un año después cuando el mexicano confesó sus razones, en entrevista con Werevertumorro.

"Estuve siete meses acá solo. Vino mi novia en febrero, se estuvo tres meses y se regresó y me volví a quedar solo. Ella era la única persona que pudo venir. Estaba encerrado. Entré como en una depresión. Ya tenía un año sin ir a México. No iba a tener vacaciones porque del CAR nos íbamos a ir a Tokio y de Tokio me iba a regresar a Bélgica.

"Tenía un año sin ver a mis papás y mis hermanos. Lo hablé con 'Jimmy' (Lozano) para ver si había la opción de ir unos días a mi casa, pero decían que no se podía. Me dijeron 'o vas o no vas'. Me agarré los pinch… huevos y no voy. Yo quería ir. Estaba llorando porque sabía la oportunidad que tenía", recordó Arteaga.

Arteaga fue "borrado" de Selección Mexicana tras negarse a ir a Juegos Olímpicos

Después de que el futbolista de Genk prefirió sacrificar su participación en Juegos Olímpicos 2020 para pasar tiempo con su familia tras varios meses sin verla, Gerardo 'Tata' Martino dejó de convocarlo a Selección Mexicana mayor.

Sin embargo, fue en enero de este año cuando 'Tata' Martino convocó de nuevo a Gerardo Arteaga al 'Tri', quien en noviembre de este año podría jugar su primer Mundial de Futbol, a sus 23 años.