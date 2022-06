Selección Mexicana recibe dura crítica por parte de periodista polaco; llama "desastre" al 'Tri'

POLONIA-. La Selección Mexicana será rival de Polonia en el Grupo C del Mundial Qatar 2022, pero eso no es algo que le preocupe a la prensa polaca, por lo menos no a Tomas Moczernuik.

Se espera que Polonia y México, que compartirán grupo con Argentina, peleen por uno de los dos boletos a los octavos de final, pero Tomas Moczernuik cree que su país puede fácilmente superar al 'Tri'.

"Me gusta lo que veo. Para nosotros, es muy bueno lo que está pasando. Son un desastre. Tienen muchos problemas. Solíamos tener miedo de México cuando fue el sorteo; ahora ya no. Pienso que no hay un jugador más valiente, que tome responsabilidad"

"No hay capitán ni jefe en el campo. Es una pena. Me gustaba ver a México antes, creo que tenía muchas cualidades, fuerza y corazón; ahora creo que no hay corazón, es una pena para los mexicanos, pero bueno para los polacos. No tendremos problema para ganar si juegan así", declaró el periodista para Diario AS y TUDN.

¿Cuándo será el partido de México vs Polonia en el Mundial Qatar 2022?

El duelo entre México y Polonia será el inaugural para ambos combinados en el Mundial Qatar 2022, mismo que se celebrará el próximo martes 22 de noviembre.