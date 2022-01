Figueiredo se obsesiona con volver a ser campeón de UFC

Hasta en más de cinco ocasiones, Deiveson Figueiredo mencionó que su motivación principal es recuperar ‘su cinturón’.



El ‘Dios de la Guerra’ recordó que hizo muchos sacrificios durante su campamento con tal de pulir detalles para volver a encontrarse con Brandon Moreno con el fajín de las 125 libras de por medio.



Pasé meses alejado de todos, de mi familia”, dijo el brasileño sobre sus entrenamientos en Arizona. “Estoy en la mejor forma de mi carrera”, aseguró.



Durante su intervención de 15 minutos en el Media Day de UFC 270 mantuvo un perfil bajo, portó lentes oscuros, el gorro de su sudadera sobre la cabeza y un tono de voz bajo.

Solo se sobresaltó un poco cuando se trataba de recuperar el título y al momento que se tocó el tema de la atmósfera que hicieron los mexicanos de la noche que perdió ante Moreno.



“La última vez que me metí con él, hasta insultos racistas recibí. Esta vez quiero demostrar que eso me vale y me importa un carajo”, apuntó.



Sobre sus entrenamientos con Henry Cejudo, peleador que en su momento ayudó a Brandon Moreno en sus inicios en la UFC, dijo que lo incluyó a su equipo para conocer los ‘secretos’ del ‘Bebé Asesino’.

Dicha situación causó molestía hace meses en el entorno de Moreno y en redes sociales, diversos peleadores de Tijuana ahora lo nombra como ‘Henry Cejudas’.