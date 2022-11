Faitelson le da balonazo en la cara a José Ramón Fernández en programa en vivo (VIDEO)

DOHA, Qatar-. La famosa dupla de David Faitelson y José Ramón Fernández, los dos principales periodistas deportivos de ESPN, protagonizó un video que se volvió viral el pasado sábado, a un día del inicio del Mundial Qatar 2022.

Mientras ambos periodistas transmitían en vivo desde Doha, Qatar, un programa de Futbol Picante, David Faitelson le lanzó un balón a José Ramón Fernández, pero 'Joserra' demostró no tener los mejores reflejos y la pelota cayó en su cara.

Aunque José Ramón Fernández puso sus manos para agarrar la pelota, no alcanzó a reaccionar y esta lo golpeó en su rostro. "Ay, perdón, José Ramón, no no no no no, Dios mío. Oye José Ramón, pero el remate de cabeza, mire, el profe Osorio, descartado, no puede ayudar a balón parado", dijo Faitelson, apenado.

Por su parte, José Ramón Fernández respondió a la broma, un poco serio, al decir. "Me lo tiraste a la cabeza, espera a que te agarre distraído. Avísame que lo vas a tirar, pareces beisbolista", contestó 'Joserra'.

José Ramón Fernández publica el video y "amenaza" a Faitelson

José Ramón Fernández publicó en su cuenta de Twitter el video del balonazo que recibió y "amenazó" a David Faitelson. "Me las vas a pagar condenado. Espérame que te agarre", escribió el veterano periodista de ESPN.