David Faitelson sale en defensa de Qatar por prohibir venta de alcohol: "No es su culpa"

QATAR.-David Faitelson salió en defensa de Qatar por prohibir la venta de alcohol en los estadios y dijo que no era culpa del país árabe.

No es culpa de Qatar, es culpa de la FIFA, es culpa de designación de una sede que no se adecuaba a las necesidades, en este caso económicas del organismo y punto", dijo en un video en Twitter.

Agregó:

"Saben que el Mundial de Futbol es una fiesta y que la gente bebe, y bueno, aquí no se puede beber”.

Faitelson también añadió que “nos guste o no” tenemos que respetar la decisión de prohibir beber alcohol.

Yo no estoy de acuerdo con el tema de los derechos humanos, no estoy de acuerdo con el asunto que tiene que ver con el respeto a la orientación sexual de las personas, pero lo único que puedo hacer es decir que no estoy de acuerdo, ya estamos acá y hay que respetar como vive esta gente y como entiende la vida esta gente”, indicó.