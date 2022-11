Faitelson defiende a Marion Reimers y llama "misógino y machista" al futbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO-. En medio de la polémica por la que atraviesa Marion Reimers tras el comentario que le hizo el aire a su compañero Omar Zerón, David Faitelson defendió públicamente a la periodista deportiva.

A través de su cuenta de Twitter, David Faitelson, periodista deportivo de ESPN, defendió a su colega de las críticas que ha recibido en las últimas horas, además de que señaló que es una de las mejores analistas.

"Misógino y machista el futbol mexicano y su entorno. @LaReimers es una de las mejores comentaristas, analistas y periodistas con el que cuenta el medio deportivo. Ya quisieran muchos tener su preparación y personalidad"

David Faitelson defendió a Marion Reimers de las críticas que ha recibido en redes sociales.

"Qué pena decirle a mis hijas que así esta su país natal", twitteó David Faitelson la tarde de este viernes, quien apenas en 20 minutos recibió más de 700 respuestas por parte de sus seguidoras.

¿Qué dijo Marion Reimers y por qué le llovieron críticas?

El pasado jueves, en un programa en vivo de TNT Sports México, Omar Zerón le dijo a Marion Reimers que no hay que hacer "polémica barata", lo que molestó bastante a la periodista, quien le respondió a su colega que "quería beca".

"Perdóname, ¿qué me estás diciendo? No me faltes al respeto, si no te gusta no vengas, querías beca desde el inicio del programa, ¿no?, ¿por qué no te vas? No me faltes al respeto. Le estás faltando el respeto a la producción, a todo el mundo. Ta bien, Zerón, lo que tu digas", fue lo que dijo Reimers en vivo.