¡Escándalo en UFC! Conor McGregor es acusado de tomar esteroides y tachado de "tramposo"

EU-. Conor McGregor, quien por algunos años se mantuvo como uno de los mejores peleadores de las artes marciales mixtas de UFC, fue acusado de tomar esteroides y calificado de "tramposo" por otro luchador.

Luego de que Justin Gaethje fue cuestionado sobre una posible pelea contra Conor McGregor, el estadounidense dijo que está en busca de una competencia real y no contra "tramposos", quien lanzó fuertes acusaciones contra 'The Notorious' para MMA Fighting.

"Me parece que está tomando esteroides ahora mismo. No ha sido analizado por la USADA en bastante tiempo. Y yo ahora estoy buscando una competencia real, no a tramposos. Si está tomando esteroides, entonces denme a mí también y hagámoslo de verdad sobre el octógono"

"CONOR MCGREGOR SE ESTÁ DOPANDO"��



��En una entrevista con MMA Fighting, Justin Gaethje no titubeo y soltó la lengua y aseguró que Conor McGregor se esta dopando con esteroides para curar su pierna y ganar musculatura. En caso de una pelea quiere una "Pelea justa" . pic.twitter.com/8LgY0oPgdS — Golpe X Golpe (@GolpeXGolpeok) October 6, 2022

"Mi salud es mi factor más importante. Nunca he tomado una droga para mejorar el rendimiento y no quiero pelear con personas que toman drogas para mejorar su rendimiento. Ni siquiera sé cómo funcionan los esteroides", dijo el originario de Arizona sobre el irlandés.

Conor McGregor tiene más de un año sin pelear

Luego de que McGregor perdió su pelea de trilogía contra Dustin Poirier el año pasado al sufrir una terrible fractura de tobillo tras pisar mal, el irlandés todavía no ha regresado al octágono. Sus últimos dos combates fueron derrotas, contra 'The Diamond'.