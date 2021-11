Eric Abidal se arrepiente de serle infiel a su esposa con futbolista francesa: "Merezco esta humillación"

FRANCIA-. Eric Abidal, ex futbolista francés retirado desde 2014, se disculpó con su esposa por serle infiel con Kheira Hamraoui, jugadora de ese mismo país y del equipo femenil de PSG.

Públicamente en sus redes sociales, Eric Abidal subió una publicación este martes en la que dijo sentirse arrepentido y en la que aceptó merecer "esta humillación", tras su engaño a Hayet Abidal.

"Perdóname. Sea cual sea tu decisión, seguirás siendo a mis ojos la mujer de mi vida, y especialmente la madre de nuestros maravillosos hijos. Merezco esta humillación a pesar de que me mata vivo", posteó Abidal.

El matrimonio de Eric Abidal con Hayet

Eric Abidal y Hayet están casados desde 2007 y tienen cuatro hijas, sin embargo, el matrimonio podría llegar a su fin después de 14 años, ya que la todavía esposa del ex futbolista podría pedir el divorcio, según su abogada.

La carrera de Eric Abidal como futbolista

El ex defensa francés de ahora 42 años fue futbolista profesional desde 1999 hasta 2014, quien jugó para AS Lyon, AS Mónaco, Lille, Olympique de Lyon, Barcelona y Olympiacos.

Eric Abidal logró vencer el cáncer

En 2011, a Eric Abidal se le diagnosticó cáncer de hígado y fue operado con éxito, pero un año después, recayó y se sometió a un trasplante de ese órgano, y aunque se esperaba su retirada, regresó a las canchas en 2013.