El equipo femenil mexicano de tiro con arco apunta a la medalla olímpica

Alejandra Valencia, Aída Román y Ana Paula Vázquez tienen en la mira colgarse una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Las integrantes del equipo femenil mexicano de tiro con arco tendrán la oportunidad de subirse al podio tanto en la modalidad individual como por equipo y viajan rumbo a Tokio con gran ánimo tras los resultados obtenidos a lo largo del año.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La sonorense Alejandra Valencia se quedó a un paso de la medalla en Río 2016, sus segundos Juegos Olímpicos, al quedar en cuarto lugar en individual y espera que la tercera sea la vencida.

Que más quisiéramos que se haga la medalla en estas Olimpiadas, porque es realmente lo estamos queriendo desde hace años, más que nada la medalla en equipos, hemos estado trabajando para eso bien fuerte.

"Con todo los resultados que hemos tenido significa que estamos haciendo un buen trabajo, que es una posibilidad, sabemos que podemos hacerlo, que somos capaces", indicó Alejandra en entrevista para Grupo Healy.

Las arqueras mexicanos brillaron en la Copa del Mundo.

Impulsan el tiro con arco en México

El tiro con arco se ha convertido en una fortaleza cuando se habla de posibles medallas para México, en gran parte por lo realizado por Aída Román y Alejandra Valencia, por lo que las arqueras lo toman como un compromiso y motivación.

Tenemos ese compromiso de poder llevar el nombre de México en alto y de que también México haga ruido, de que esté pisando fuerte y de que podamos estar como parte de la élite del País. Es también nuestra motivación día a día", indicó la capitalina Román, medallista de plata en Londres 2012.

El equipo femenil demostró en las etapas de la Copa del Mundo de este año que peleará por la medalla en Tokio al subir al podio en los tres eventos con segundos lugares, además de un primer sitio y dos terceros con el equipo mixto que ya tiene a Luis "Abuelo" Álvarez con su lugar asegurado.

"No diríamos que llegamos en el mejor momento porque a lo mejor quiere decir que en año no lo estuvimos, mejor como que vamos a llegar bien preparadas por toda la experiencia del trabajo que hemos hecho en el año", mencionó Valencia Trujillo.

La coahuilense Ana Paula Vázquez, de 20 años de edad, debutará en Juegos Olímpicos y lo hará de la mano de sus dos experimentadas compañeras, a quienes tiene mucho que agradecerles.

"Me ha servido muchísimo, mis entrenadores me han enseñado muchísimo, pero ellas dos me enseñan cosas distintas, el hecho de sentir cosas muy similares y que las manejen de una manera y que las cosas salgan bien porque hacen esto y hacen aquello me ha servido.

Todo el tiempo aprendo de ellas, hay veces que ni siquiera tengo que preguntar para aprender", expresó.

ES BUENO SABER...