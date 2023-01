EXCLUSIVA: UFC: Yazmín Jáuregui quiere 4 peleas para entrar al top 15

HERMOSILLO.-Yazmín Jáuregui tiene muy en claro lo que quiere hacer este 2023, y espera tener al menos cuatro peleas para cerrar dentro del top 15 del ranking de peso Paja femenino de UFC.

La peleadora mexicana tuvo un año en ensueño en 2022 al debutar con dos victorias en la empresa más importante de artes marciales mixtas, luego de vencer primero a Iasmin Lucindo por decisión unánime el pasado 13 de agosto en San Diego, y después por nocaut técnico a Istela Nunes el 3 de diciembre en UFC Orlando.

Jáuregui (10-0) logró ganarse la admiración de todos los fanáticos, y del presidente de UFC, Dana White, gracias a sus actuaciones que garantizaron un gran espectáculo arriba del octágono.

A sus 23 años de edad, Yazmín Jáuregui sabe que aún falta mucho camino por recorrer, y confía que en este 2023 tendrá una mayor actividad que la ayudará a catapultarse como una de las mejores peleadoras en las 115 libras.

Sí me gustaría regresar en abril, estaría muy bien. Lo que venga para mí, yo sé que nos irá excelente. Quiero tres o cuatro peleas, poder entrar al ranking entre las 12 o 10 mejores antes de que acabe el año, eso sería increíble", dijo Jáuregui en entrevista para EL IMPARCIAL.

En su última presentación en UFC, la nacida en Tijuana, Baja California, se llevó todos los elogios de Dana White por su destacada victoria por nocaut técnico ante la brasileña, aunque no olvida el error que cometió al ser enviada a la lona por un golpe a la mandíbula que pudo costarle el triunfo y su invicto.

"Es una moneda al aire, no sabes lo que puede pasar. Esa pelea (contra Nunes) la he visto como 10 o 12 veces y pude ver el error. Fue un error muy simple pero que te puede costar la pelea. Arriba de la jaula no puedes tener errores y seguimos trabajando para no dejar huecos la próxima vez", señaló la peleadora bajacaliforniana.

Al menos seis peleadores nacidos en México pudieron hacer su debut dentro del UFC: Genaro "Rayadito" Valdez, Daniel Zellhuber, Yazmín Jáuregui, Manuel "Loco" Torres, Melissa "Súper Mely" Martínez y Cristian "Problema" Quiñónez.