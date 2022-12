Yaz Jáuregui abrirá la cartelera de UFC Orlando

Tijuana, Baja California.- Luego de robarse las miradas en su debut en UFC, la rosaritense Yazmín Jáuregui promete ser todavía mejor en su segunda aparición en el octágono más famoso del mundo.

“Será una explosión”, advirtió la joven de 23 años. “Vengo con todo, esta vez conocerán a otra nueva Yaz, otra nueva atleta, eso es lo único que busco”, dijo en las plataformas de UFC Español.

El Fight Night desde Orlando, Florida, se abrirá con la pelea entre Yazmín Jáuregui (9-0) ante la brasileña Istela Nunes (6-3), quien viene de dos derrotas seguidas.

Reanudan pelea

Esa pelea se iba a dar el 13 de agosto en San Diego, pero Nunes se lesionó a un mes del evento y en su lugar, ‘Yaz’, enfrentó y derrotó por decisión unánime a Iasmin Lucindo.

Hasta el presidente de la UFC, Dana White, quedó sorprendido por el potencial de la alumna del Entram Gym de Tijuana y llamó el futuro de la división peso Paja.

“Yo me veo siendo campeona, he trabajado mucho y me falta seguir”, comentó la peleadora entrenada por Raúl Arvizu.

Mujeres en los deportes

En la ciudad, su imagen es cada vez más conocida e hizo una campaña para Calimax donde aparece en distintos anuncios espectaculares junto a su pequeño hijo.

Dijo que aprecia mucho cada vez que se le da un espacio a la mujer en los deportes y lo siente como si fuera una victoria propia.