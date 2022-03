Donovan Carrillo está por debutar en Mundial de Patinaje, pero no han llegado sus patines

MONTPELLIER, Francia-. Un mes y medio después de lucirse en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 y haber disputado la final, Donovan Carrillo volverá a representar a México, pero en esta ocasión lo hará en el Mundial de Patinaje Artístico.

El joven patinador mexicano compartió el pasado martes que ya arribó a Montpellier, Francia, para competir en el Mundial de Patinaje Artístico 2022, pero reveló que sus patines todavía no han llegado.

"Amigos, quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines"

Sin patines. No han llegado y compite en dos días. @DonovanDCarr en el Mundial pic.twitter.com/f1EpRi1R6R — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) March 22, 2022

"De cualquier manera, seguimos entrenando, trabajando y buscando llevarlo con la mejor actitud. Esperemos que lleguen pronto", escribió Donovan Carrillo en una historia de Instagram.

¿Cuándo debutará Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje Artístico?

La participación del tapatío de 22 años está programada para iniciar la madrugada de este jueves (en horario de México), en el programa corto, pero los patines del mexicano todavía no llegan a suelo francés.