Dodgers presentan a Albert Pujols, quien debuta hoy como titular en primera base

Los Ángeles, California.- Albert Pujols buscará seguir aumentado sus impresionantes números ofensivos con la posibilidad de añadir otro título de Serie Mundial a su legado, con los Dodgers de Los Ángeles.

El pelotero de 41 años fue presentado este día por los Dodgers, equipo con el que firmó por el resto de la temporada, y con el que debutará hoy mismo como titular en la primera base.

Pujols tendrá un rol limitado tratando de contribuir como bateador emergente, mentor en el dugout y en la primera base, cuando haya la oportunidad en un roster de los Dodgers que ha sufrido con las lesiones.

Siento que todavía me queda algo de gasolina en el tanque. Estoy realmente emocionado por esta oportunidad”, dijo en su presentación.

"Estoy aquí para hacer cualquier cosa. Batear de emergente, en la primera base, lo que ellos quieran. Simplemente estoy emocionado de tener la oportunidad de vestir este uniforme”, añadió.

El veterano jugador contradijo la versión de los Angelinos de Los Ángeles, equipo que le puso fin a su contrato por 10 años y 240 millones de dólares la semana pasada.

Me sorprendió, creo que al igual que a todos. Pero al final del día, no tengo resentimientos. Estoy aquí, con esta organización, y contento de tener esta oportunidad. No soy el único jugador que vaya a pasar por algo así”, mencionó.