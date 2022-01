Cuauhtémoc Blanco es amenazado con narcomanta tras negar foto con presuntos narcos

MORELOS, México-. Este miércoles en Morelos amaneció una narcomanta dirigida al gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, un día después de que negó una foto en la que aparece con presuntos narcotraficantes.

En redes sociales se publicó una imagen de la narcomanta hacia Cuauhtémoc Blanco, escrita supuestamente por un sujeto que le hizo favores al gobernador de Morelos y quien dijo tener acuerdos con él.

Además, el autor del mensaje hacia el legendario ex futbolista mexicano y actual mandamás de Morelos tachó a Cuahtemoc Blanco por traicionar la amistad y lo amenazó de "soltar datos exactos" de la muerte del activista mexicano, Samir Flores Soberanes.

Hoy en Morelos.

Hoy en Morelos.

Cabe señalar que el asesinato de Samir Flores ocurrió en febrero 2019, al ser atacado con balazos afuera de su domicilio en Amilcingo, municipio de Temoac, apenas cuatro meses después de que Cuauhtémoc Blanco entró al poder como gobernador del estado.

La narcomanta aparece un día después de que Cuauhtémoc Blanco negó una foto con supuestos narcos

Este inicio de semana se filtró una imagen en la que Cuauhtémoc Blanco aparece con tres presuntos narcotraficantes de Guerreros Unidos, CJNG y Comando Tlahuica, identificados como 'El Profe', 'La Tripa' y 'El Ray'. Cabe señalar que la foto es del 2018.

Sobre la fotografía del gobernador de #Morelos, Cuauhtémoc Blanco con presuntos criminales

En cuanto la foto se filtró en redes sociales y fue cuestionado sobre esta, el mismo Cuauhtémoc Blanco negó conocerlos, al decir que muchas personas le piden fotos y no sabe a qué se dedica cada uno.

"Me piden muchísimas fotos y no les voy a preguntar '¿oye, a qué te dedicas?'. Imagínate que le pregunte a cada persona. Me he tomado fotos cuando era futbolista. Ni me acuerdo. ¿Tú crees que voy a meter a mi casa a tres criminales del narcotráfico?", dijo el gobernador de Morelos.