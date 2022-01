Cuauhtémoc Blanco: Qué respondió sobre la foto donde presuntamente aparece con narcotraficantes

CIUDAD DE MÉXICO.-Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, es señalado por tomarse una fotografía con unos presuntos narcotraficantes.

Ante las críticas, el mandatario dijo en entrevista que “me piden muchísimas fotos y no les voy a preguntar a qué te dedicas”.

"Me he tomado fotos cuando era futbolista, entonces... no sé (dónde se encontró a las personas de la foto)", indicó.

Blanco afirmó que la foto no es en su casa y descartó rotundamente que él los conociera.

¿Cómo voy a meter a mi casa a unas personas que son delincuentes?", detalló.

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, confirma que la foto con líderes del narcos en el estado es real; señala que se seguirá sacando fotos con quien sea sin cuestionarles a qué se dedican.https://t.co/S836eHTol6 pic.twitter.com/lMaoNxQlC0 — Publimetro México (@PublimetroMX) January 4, 2022

El ex futboslita -y considerado uno de los mejores de México- comentó que él no es ningún delincuente y no pacta con delincuentes.

"Yo voy a seguir trabajando para darle paz al estado. Yo no tengo nada que esconder... que investiguen al 100 %... la gente que me conoce sabe cómo soy, esa fotografía la tomo como unas más de las que me he tomado y me voy a seguir sacando fotos, yo no tengo ningún problema, yo voy a seguir chambeando para la gente", finalizó.

¿Quiénes aparecen supuestamente en la foto con Cuauhtémoc Blanco?

En la fotografía aparece Irving Eduardo Solano y Raymundo Isidro Castro, presuntos cabecillas del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Morelos, y Horacio Figueroa, supuesto líder de un grupo criminal regional, Comando Tlahuica.

El Sol de Cuernavaca señala que la foto se habría tomado en una reunión en la casa de Blanco, en el Fraccionamiento Tabachines de Cuernavaca.

El diario indica que la imagen dataría de finales de enero o principios de febrero de 2019.