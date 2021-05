"Creí que Raúl Jiménez estaba muerto": Daniela Basso tras cabezazo de su pareja

CIUDAD DE MÉXICO.- "Lo primero que pensé es que estaba muerto", reveló Daniela Basso, pareja de Raúl Jiménez, la tensión que vivió cuando el futbolista mexicano recibió un cabezazo de David Luiz tras la disputa de un balón en un partido de la Premier League entre Arsenal y Wolverhampton Wanderers.

En entrevista con The New York Times, Basso afirmó que por 45 minutos no supo si el delantero de Wolves seguía con vida tras el encontronazo de cabezas por el que cayó y se desvaneció en el campo. A la postre se supo que le ocasionó una fractura de cráneo por la que tuvo que alejarse de la actividad y rehabilitarse durante cerca de seis meses.

"Desgraciadamente, lo primero que pensé fue que se murió. En pantalla nunca lo vi reaccionar. Normalmente, cuando los jugadores se caen y se lastiman, ves reacción. Ahí es cuando sabes si están fingiendo o no. Pero no vi nada. No pude ver nada. No pude ver sus ojos. Era una de las sensaciones más feas en la vida".

David Luiz impactó la cabeza de Raúl Jiménez; este golpe le causó una fractura de cráneo. | Captura de video

Largo viaje con su bebé

En la entrevista con NYT Daniela también compartió que emprendieron un largo viaje de tres horas de Wolverhampton a Londres , donde se jugaba el Arsenal vs Wolves. Este traslado lo tuvo que hacer junto a su bebé recién nacida en un taxi que el club le facilitó.

El doctor sabía que tenía una bebé, prácticamente recién nacida. Cuando dijo que ‘sí, vente’, supe que era muy grave".

La familia de Raúl Jiménez y Daniela Basso. | Instagram @aryajb9

Vuelve a la Selección

Gerardo Martino, Director Técnico de la selección mexicana anunció este viernes 14 de mayo de 2021 la convocatoria para los juegos contra Islandia, Honduras y el "Final Four" de la Liga de Naciones de la Concacaf, lista en la cual fue incluido Raúl Jiménez.

Raúl Jiménez fue incluido en la convocatoria de México por primera vez desde que sufrió la fractura en el cráneo. | Twitter/ @miseleccionmx

Esta concentración representa el primer llamado del canterano del América desde que se alejó de las canchas por la fractura de cráneo que sufrió.

En redes sociales han vuelto tendencia el debate de que jugadores con falta de ritmo, como sucede con Raúl Jiménez hayan sido convocados, y llegaron a sugerir que Javier "Chicharito" Hernández Balcazar podría ser considerado luego de retomar una racha goleadora con el LA Galaxy en la MLS.