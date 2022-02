Concachampions 2022: Así se jugarán los cuartos de final, con tres clubes de Liga MX

HERMOSILLO, México-. Los octavos de final de la Concachampions 2022 pasaron a la historia el pasado jueves y los cuartos ya quedaron definidos, en los que participarán tres clubes de Liga MX.

De los cuatro equipos mexicanos que compitieron en los octavos de final, Santos Laguna fue el único que quedó eliminado, al ser aplastado por Montreal 3-1 en el marcador global.

Los cuartos de final de la Liga de Campeones Concacaf 2022, además de contar con León, Cruz Azul y Pumas, tendrán la presencia de cuatro franquicias de la MLS: Seattle Sounders, New York City, CF Montreal y New England Revolution.

Entonces, así se jugarán los cuartos de final de Concachampions 2022

Cruz Azul vs Montreal, Pumas vs New England Revolutions, León vs Seattle Sounders y New York City vs Comunicaciones serán los duelos de los cuartos de final, con tres duelos directos entre Liga MX y MLS.

De esos equipos que jugarán cuartos de final, ¿cuál es el que más títulos tiene en Concachampions?

De esos ocho equipos clasificados, Cruz Azul es el club que más veces ha ganado la Concachampions, con seis títulos, seguido por Pumas UNAM, que presume tres campeonatos.