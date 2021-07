Comité Olímpico Mexicano anuncia sanciones para selección de softbol por tirar uniformes

TOKIO, Japón-. Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, reaccionó por la acción de las softbolistas de la selección mexicana y anunció fuertes sanciones, luego de que estas tiraron sus uniformes en la Villa Olímpica de Tokio.

Brianda Tamara y Esmeralda Falcón, boxeadoras que representaron a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fueron quienes denunciaron en sus redes sociales la situación de las softbolistas y los uniformes mexicanos.

“La Federación (Mexicana de Softbol) tiene que responder por esta situación y mientras nosotros estemos en el COM, estas deportistas no podrán acreditarse para ninguna competencia del ciclo olímpico. Seguramente ya no se sienten mexicanas, pese a que se les dio todo el apoyo y cariño para que pudieran competir en Tokio”

“Vamos a hablar con el presidente de la Federación llegando a México, para aclarar algunos temas que se dieron durante su participación en Tokio. Algunos son muy molestos, como el hecho de no aceptar que llevaran la bandera de México en el uniforme de competencia”, declaró Padilla para medios nacionales.

Solo una jugadora de la selección nació en México

Stefanía Aradillas es la única integrante de la selección que nació en México, pues el resto del equipo está formado por jugadoras nacidas en Estados Unidos con raíces mexicanas, situación que molestó todavía más a los usuarios de redes sociales.

¿Cómo le fue a México en softbol?

La selección mexicana de softbol, que fue la primera en participar en unos Juegos Olímpicos, ganó solo dos juegos (Australia e Italia) y perdió cuatro, por lo que no logró ganar medalla.