'Chucky' Lozano habla del golpe que sufrió en la cabeza: "Médicos me dijeron que pude perder la vida"

NÁPOLES, Italia-. Hirving 'Chucky' Lozano pasó por uno de los momentos más difíciles de su carrera hace menos de tres meses, cuando sufrió un fuerte golpe en la cabeza en partido de Copa Oro contra Trinidad y Tobago.

Ya recuperado de su lesión y de regreso a la cancha, el 'Chucky' Lozano platicó con ESPN sobre el incidente que sufrió el pasado 10 de junio, quien confesó que pudo perder el ojo y hasta la vida.

"Fue una lesión muy fuerte, gracias a Dios no pasó a mayores, pero estuvo a nada. Como me decían los médicos, un poquito más un poquito menos derecha-izquierda me podía quedar paralítico o perder el ojo"

“Cuando tienes hijos es ver por ellos. Muchos médicos me lo han dicho, hasta pude perder la vida en eso y la verdad que sí te da mucho temor en esas ocasiones, porque dejas a dos niños, a una señora sola. Para mí fue un golpe muy duro y sí te hace pensar muchas cosas”, confesó el mexicano.

A pesar del golpe, 'Chucky' Lozano salió adelante

El accidente que sufrió Lozano no impidió que iniciara la temporada 2021-22 de Liga Italiana con Napoli, quien este primer mes de campaña ya ha disputado ocho juegos y 308 minutos, en los que presume un gol y dos asistencias.

Regresa a Selección Mexicana

El extremo del Nápoles regresó a la Selección Mexicana al ser convocado por Gerardo Martino para los próximos tres juegos de Eliminatorias Concacaf, ante Canadá, Honduras y El Salvador.