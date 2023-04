Christian Martinoli revela a qué edad se retirará de las narraciones

CIUDAD DE MÉXICO-. Muchos aficionados del futbol mexicano e internacional han escuchado desde hace varios años la voz de Christian Martinoli en las narraciones de TV Azteca, pero en algún momento esto dejará de suceder.

Christian Martinoli, considerado por varios aficionados como el mejor narrador del futbol mexicano, no tiene en mente seguir en los micrófonos cuando ya esté en una edad avanzada, a diferencia de personajes como Enrique ‘Perro’ Bermúdez y José Ramón Fernández.

"Ya te dije, 60 años y me jubilo de la narración. 62 si acaso, depende si cae un Mundial, ahí me retiro.

“No me veo como mucha gente a la cual respeto muchísimo como José Ramón Fernández, el señor Orvañanos, o como Carlos Albert o el mismo 'Perro' Bermúdez, que tienen 70 años o más y siguen trabajando en esto; yo a esa edad por supuesto que no me veo trabajando en esto, si bien me va a los 60 años ya es como mi límite", reveló Martinoli.

¿Cuánto le queda a Christian Martinoli detrás de los micrófonos?

Actualmente, el famoso narrador de TV Azteca tiene 47 años, por lo que le quedan 13 detrás de los micrófonos. De igual manera, Martinoli ha declarado que jamás trabajaría para Televisa, televisora a la que “detesta con todo su corazón”, según declaraciones de él.