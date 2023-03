Explota Martinoli con llamado de 'Memo' Ochoa a Selección Mexicana y lo tacha de "individualista"

CIUDAD DE MÉXICO-. Diego Cocca se convirtió en director técnico de Selección Mexicana y la semana pasada presentó su primera convocatoria como entrenador del 'Tri', donde Guillermo 'Memo' Ochoa apareció como uno de los porteros llamados.

'Memo' Ochoa, quien regresó al futbol europeo el pasado mercado al firmar contrato con Salernitana, tiene el deseo de jugar en el 2026 su sexta Copa del Mundo, pero Christian Martinoli considera que debería estar fuera de las convocatorias y darle su lugar a otros arqueros.

"Ochoa no tendría que volver a la selección. Está haciendo un acto de individualismo absoluto. Él quiere su sexto Mundial como sea. Llévalo, pero de tercero. Dile 'sabes qué, no vas a venir a ninguna convocatoria, porque queremos darle circulación a los que van a jugar el Mundial'"

"Quiere seis convocatorias, tres jugados, tres no jugados, está bien. No lo lleves contra Surinam, no lo lleves contra Jamaica, no lo lleves a esos partidos. Empieza ahí a probar a Acevedo, a ver si Acevedo puede, porque no sabemos si es capaz", opinó Christian Martinoli.

'Memo' Ochoa y sus números en Mundiales de Futbol

El arquero tapatío de 37 años, quien ha disputado tres Mundiales de Futbol y ha sido convocado en cinco, presume 11 juegos de participación, en los que ha permitido 12 goles.