Diego Cocca presenta su primera convocatoria como entrenador de Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO-. La era de Diego Cocca como entrenador de Selección Mexicana comenzó de forma oficial, pues el nuevo director técnico del 'Tri' presentó este jueves 2 de marzo su primera convocatoria.

Con una lista de 34 futbolistas, Diego Cocca convocó a varios de los jugadores mexicanos que en su momento fueron llamados por Gerardo 'Tata' Martino, por lo que la primera convocatoria del argentino no presumió cambios importantes.

La primera convocatoria de la era de Cocca está formada por tres porteros, 12 defensas, 13 mediocampistas y seis delanteros, con la que el 'Tri' enfrentará a Jamaica y Surinam en Concacaf Nations League en la fecha FIFA de marzo.

"Es un lista de 34 porque creemos conveniente que la cantidad es buena para no desgastar tanto a los jugadores y como no me conocen, tener tiempo para convivir y que me conozcan", declaró Diego Cocca en conferencia de prensa.

¿Cuáles fueron las "sorpresas" en la convocatoria de Cocca?

Aunque la convocatoria de Cocca no presumió muchas sorpresas, algunas de las novedades fueron el llamado de Antonio Rodríguez, Marcel Ruiz y Roberto de la Rosa, quienes todavía no han debutado con el 'Tri' mayor.