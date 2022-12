Enrique 'Perro' Bermúdez se retira de los Mundiales: "Yo me sentí Campeón del Mundo"

CIUDAD DE MÉXICO.-La Final de Qatar 2022 también será el adiós de las Copas del Mundo de Enrique 'Perro' Bermúdez, leyenda de la narración deportiva en México.

Después 12 mundiales, los televidentes de México y otros países escucharán por última vez inigualables frases como "Uf, uf y recontra uf", "Donde las arañas tejen su nido" y "aficionados que viven la intensidad del futbol" durante una transmisión mundialista.

12 veces te he contado, 12 veces te he visto de cerca, estimado Mundial, hoy te digo adiós, no pudo enumerar la cantidad infinita de historias que vivimos juntos, los héroes que nombramos", mencionó 'El Perro'.