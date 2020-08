‘Checo’ Pérez se siente confiado en que continuará corriendo para Racing Point

El piloto mexicano Sergio Pérez dijo sentirse tranquilo en que continuará formando parte de la Escudería Racing Point, luego de los rumores que circularon recientemente sobre que ‘Checo’ dejaría al equipo para darle paso a Sebastian Vettel.

La respuesta que recibo de dentro del equipo es que todos queremos continuar. Todos los comentarios que recibo son muy positivos, así que me quedo con eso, de ahí viene mi confianza y nos mantenemos tranquilos", dijo el tapatío al comparecer ante los medios de comunicación previo al Gran Premio de Bélgica.

Pérez indicó que si bien algunos otras escuderías de la Fórmula 1 y otras categorías se han interesado por él, esa es una situación que no puede controlar, por lo que enfocará en su presente.

“Es una situación que no está en mis manos, así que ni siquiera me molesto en absoluto. Me concentro en la carrera, la disfruto y, pase lo que pase, está fuera de mis manos, así que ni siquiera presto atención", concluyó.