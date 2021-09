Champions League: Así se jugará la segunda jornada de la fase de grupos

EUROPA-. La Champions League 2021-22 inició el pasado 14 y 15 de septiembre y esta semana reanudará la competencia con los 16 partidos de la segunda jornada de fase de grupos.

El himno de "The Champions" volverá a sonar el próximo martes 28 y miércoles 29 de septiembre, días en los que se jugará la jornada dos entre los 32 clubes participantes de Europa.

Algunos de los "platos fuertes" de esta jornada serán los enfrentamientos de Manchester City vs PSG, Atlético de Madrid vs AC Milan y Chelsea vs Juventus, clubes que dominan sus respectivas ligas europeas.

Martes 28 de septiembre

Inter de Milán vs Shaktar

Besiktas vs Ajax

Sheriff vs Real Madrid

Atlético de Madrid vs AC Milan

Sporting Lisboa vs Borussia Dortmund

Manchester City ( subcampeón ) vs PSG

) vs PSG Liverpool vs Porto

Club Brujas vs RB Leipzig

Miércoles 29 de septiembre