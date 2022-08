Carlos Vela confiesa por qué no aceptó ir al Mundial Qatar 2022 con Selección Mexicana

LOS ÁNGELES, EU-. Carlos Vela ha sido uno de los futbolistas mexicanos más talentosos de los últimos años, pero el jugador estrella de Los Ángeles FC se negó a ir al Mundial Qatar 2022 con Selección Mexicana.

El delantero mexicano de 33 años, quien tuvo varios años exitosos en el futbol europeo, declaró para CNN que sería "imperdonable" ir al Mundial Qatar 2022 y quitarle un lugar en el plantel a jugadores que formaron parte del proceso.

"No, definitivo (regresar a Selección Mexicana), y menos en este momento que ya está el Mundial, y hay gente que sufrió el proceso, que estuvo en las eliminatorias ganándose un lugar para estar en Qatar"

Volver a Selección Mexicana no es una opción para Carlos Vela.

"En mi punto de vista, sería imperdonable intentar meterme ahora y decir "ahora sí, como es el Mundial sí voy'". Creo que si no fui desde el principio, no voy a estar en este proceso, y no voy a estar ya en selección, así que no hay más por donde buscar", declaró Vela.

Los números de Carlos Vela en Selección Mexicana

Con 72 juegos de participación con el ‘Tri’, Carlos Vela presume 19 anotaciones y nueve asistencias, quien disputó el Mundial Sudáfrica 2010 y Rusia 2018, como seleccionado mexicano en aquel entonces.