Capitalinos realizan asamblea contra Megaproyecto en el Estadio Azteca para Mundial de Fútbol

CIUDAD DE MÉXICO.- En las inmediaciones del Estadio Azteca, capitalinos de varias alcaldías de la Ciudad de México realizaron su primera asamblea para defender su territorio, el agua y los bosques del Megaproyecto que se planea para el Mundial de Futbol 2026, como aseguraron en entrevista para GRUPO HEALY.

Ciudadanos de las alcaldías Tlalpan, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Benito Juárez, se oponen a proyectos inmobiliarios que aseguran afectan su territorio.

Marcos Fuentes, habitante de la alcaldía de Coyoacán, afirmó que el Megaproyecto del Estadio Azteca, contempla la construcción de hoteles y un centro comercial alrededor del inmueble.

Se pretende construir un Megaproyecto alrededor del Estadio Azteca con el pretexto del Mundial del Futbol 2026, pero en realidad es un pretexto, porque no se le va a aumentar ni una grada ni se le va a quitar nada al Estadio Azteca, de tal manera, que el Mundial no está en peligro porque no se haga ese Megaproyecto”, expresó el afectado.