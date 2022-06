'Canelo' Álvarez aclara por qué le dijo "pende…" a Gennady Golovkin en la conferencia de prensa

LOS ÁNGELES, EU-. Saúl 'Canelo' Álvarez se llevó los reflectores en la primera conferencia de prensa previa a la pelea de trilogía que tendrá contra Gennady Golovkin, al llamar "pende…" al kazajo y lanzarse contra él.

El boxeador mexicano, quien ha reiterado en varias ocasiones que su combate contra 'GGG' será personal, explicó en entrevista para ESPN por qué es que explotó contra el pugilista que será su rival por tercera ocasión.

"No necesito decírtelo ni contestarte esta pregunta. En otros lados empieza a decir que esto, que no soy, que… Después de esa pelea (2018) empezó a hablar también, muchas cosas que habló, que no era el mejor, que era un horrible peleador, tantas cosas"

La pelea de trilogía entre 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin se celebrará en Las Vegas.

"Que me quería destruir, que yo no quería la pelea, muchas cosas ofensivas. Aquí enfrente de la gente pretende ser buena persona y camina con bandera de pende…, pero la verdad es totalmente otra persona detrás", explicó Saúl Álvarez.

¿Qué fue exactamente lo que dijo 'Canelo' Álvarez en la conferencia de prensa?

"Es una persona muy diferente. Él pretende ser un buen chico, pero no lo es, es un pendej... (asshole). 'Oh, sí, solo estoy buscando la fama, feliz', pero en otro lugar habla mucha mierd… Es la única manera en la que quiero terminar esta pelea (nocaut)", dijo Álvarez.

Por su parte, Gennady Golovkin dijo que él no siente que exista algo personal con el boxeador tapatío y se mostró tranquilo cuando 'Canelo' Álvarez hizo esas declaraciones en su contra.