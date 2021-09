Caleb Plant desmiente a ‘Canelo’ Álvarez: “Nunca me escucharás hablar de la mamá de alguien”

BEVERLY HILLS, EU-. Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Caleb Plant se fueron a los golpes en la presentación de su pelea, y de acuerdo a la versión del boxeador mexicano, el estadounidense insultó a su mamá.

Sin embargo, fue el mismo Caleb Plant quien desmintió al ‘Canelo’ Álvarez, pues publicó en su cuenta de Twitter que jamás se metería con la madre de alguien, y con menor razón porque la de él falleció asesinada a tiros por la policía.

“Mi madre fue asesinada a tiros por la policía hace 2 años. ¿Por qué iba a traer a la madre de alguien e incluso si no me importara un carajo, por qué abriría esa puerta solo para alguien y que me diga "tu mamá no fue asesinada a tiros por la policía?”

“Nunca me escucharás hablar de la madre, los hijos o la esposa de alguien. Cuando los hombres van a la guerra, dejan a las mujeres y los niños en casa”, twitteó Caleb Plant.

Entonces… ¿por qué el mexicano empujó a Plant, según el estadounidense?

Caleb Plant posteó que ‘Canelo’ Álvarez está enojado porque tiene a alguien frente a él que no le tiene miedo y no está aquí solo para recoger un cheque. “De ninguna manera ustedes crean esa mier... Su ego no puede manejarlo”, escribió Plant.

La cara de Caleb Plant quedó con una herida

El boxeador invicto apodado ‘Sweet Hands’ terminó con una pequeña herida debajo de su ojo derecho, la cual fue causada por los lentes de sol, declaró Luis de Cubas Jr., el entrenador del nacido en Tennessee.