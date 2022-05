'Billy' Álvarez reaparece en video tras ser buscado en 195 países y manda este mensaje

HERMOSILLO, México-. Después de casi dos años como prófugo de la justicia en 195 países, el empresario mexicano, Guillermo 'Billy' Álvarez, reapareció en un video y amenazó con dar la "versión de los hechos" próximamente.

A pocas horas de que Cruz Azul enfrente a Tigres en los cuartos de final del Clausura 2022 de Liga MX, 'Billy' Álvarez, quien fue presidente del club por casi 30 años, mandó un breve mensaje.

En el video que circuló en redes sociales, Guillermo Álvarez, acusado de varios delitos financieros, lamentó no haber podido todavía dar su "versión de los hechos" y la situación en la que se encuentra la Cooperativa La Cruz Azul, de la que fue director general.

Esto fue lo que dijo ‘Billy’ Álvarez en el video

"Por diversas circunstancias no he podido estar cerca ni mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización para poder explicar por qué causas y en virtud de las circunstancias en que me encuentro. No he podido tener ese cambio de impresiones y, sobre todo, que conozcan la versión de los hechos"

"Toda esta circunstancia en la que se ha visto envuelta recientemente la organización con sus diferentes plantas y en las oficinas corporativas, no solamente duele, me apena, sino verdaderamente se siente uno imposibilitado y ajeno a poder intervenir en alguna circunstancia", mencionó en el video el fugitivo de 76 años.

¿De qué se le acusa a 'Billy' Álvarez?

El ex director general de Cooperativa La Cruz Azul y ex presidente de Club Deportivo Cruz Azul tiene órdenes de aprehensión por lavado de dinero, delincuencia organizada y administración fraudulenta. Cabe señalar que otros antiguos miembros de la organización están también fugitivos.