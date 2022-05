Denuncian a Yosgart Gutiérrez, ex portero de Cruz Azul, por violencia intrafamiliar

CIUDAD DE MÉXICO.- El exportero del Cruz Azul, Yosgart Gutiérrez, fue denunciado por su esposa Gloria Urrea ante la Fiscalía General de Aguascalientes por violencia física y psicológica.

La mujer publicó la denuncia mediante su cuenta de instagram e hizo un llamado a más mujeres para levantar la voz.

No se dejen mujeres. No me da vergüenza hacer esto... Ojalá ayude a otras mujeres a que se animen", escribió ella en la red social.