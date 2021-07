Benjamín Gil cumple sueño en Juegos Olímpicos

Tijuana, BC.- Asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio representa un ‘sueño no soñado’ para la carrera de Benjamín Gil.

No solo por lo intermitente del béisbol como deporte en la máxima justa, lo es por lo inesperado del llamado como manejador de la selección mexicana.

Juan Gabriel Castro consiguió el pase pero el 6 de junio fue notificado que estaba despedido (por razones que no han sido aclaradas), cinco días después, ‘El Matador’ fue designado para ser el timonel.

Es un sueño no soñado, es el extra, es la cereza encima del postre, nunca me lo esperaba, es una oportunidad extraordinaria”, refirió el tijuanense de 48 años. “Es el evento más grande que hay a nivel mundial, no hay algo al nivel de una olimpiada. A lo mejor lo otro que se puede comparar son eventos de un solo de porte”, agregó.