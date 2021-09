Atleta argentina es asaltada y le roban medalla olímpica: “No puedo explicar el dolor que significa”

ESCOBAR, Argentina-. Asistir a Juegos Olímpicos es un logro para cualquier atleta y ganar una medalla lo es todavía más, por lo que a Sofía Maccari, de Argentina, le dolió el hecho de que se la hayan robado.

Sofía Maccari, quien ganó medalla de plata en hockey femenil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, reveló que sufrió un asalto y le robaron el auto, su celular y su insignia olímpica, pero que fue la presea lo que más le pudo.

“Hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar (Argentina). Me robaron el auto, el celular y lo más doloroso, la medalla olímpica. No puedo explicar el dolor que esto significa. Les pido colaboración a todos”