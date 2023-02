Arizona lista para una Super Semana previa al Super Bowl LVII

Glendale, Arizona.- Una semana llena de actividades vivirán los visitantes al área de Phoenix en la semana previa al Super Bowl LVII.

Y es que no sólo los más de 60 mil aficionados que tendrán el privilegio de presenciar el juego entre los Chiefs y los Eagles son los que podrán disfrutar del ambiente alrededor del Super Domingo.

“Tendremos más de 60 mil aficionados durante el partido, pero obviamente millones sintonizando en la televisión, además de los cientos de miles que estarán participando en los eventos que se estarán realizando durante la semana del juego”, dijo a EL IMPARCIAL el director de planeación de eventos de la NFL, Eric Finkelstein.

Serán dos los eventos de mayor trascendencia la siguiente semana, consideró, el Super Bowl Opening Night (antes Media Day) y el Super Bowl Experience.

“Será la primera vez que los jugadores de los dos equipos van a estar disponibles para los medios, será el lunes por la noche, y va a haber boletos limitados, pero los propios aficionados podrán estar presentes cuando los jugadores de ambos equipos estén bajo el mismo techo, aparte del día del juego”.

Arizona se ha convertido en una de las sedes favoritas para la NFL pues esta será la cuarta vez que se celebre el Super Bowl en el estado y la tercera en el State Farm Stadium, antes llamado University of Phoenix,

En la presentación a los medios del campo donde se jugará el Super Bowl, Eric Finkelstein se mostró ilusionado de presenciar otro histórico juego, como suele ocurrir en Arizona.

“Siempre genera una gran expectación, pero sobre todo con estos dos equipos (Chiefs y Eagles) por como lucieron la semana pasada, debe ser un tremendo enfrentamiento, y este inmueble en particular creo que tiene una magia especial si recordamos los últimos dos Super Bowls que se decidieron hasta el final. Creemos que será muy parecido esta vez”, comentó.

Aunque no quiso entrar en detalles sobre el show de medio tiempo, como suele suceder, el directivo no dudó en que será un espectáculo imperdible.

“Lo que te puedo decir es que no he visto todavía el show que se va a presentar, pero lo que he oído es que será algo que valdrá la pena sintonizar. Yo lo recomiendo ampliamente, va a ser un espectáculo muy especial y Rihanna va a hacer la presentación que uno espera para un partido como este”, afirmó.

Semana del Super Bowl

Opening Night

Día: Lunes 6

Lugar: Footprint Center

Super Bowl Experience

Días: Jueves 9 a sábado 11

Lugar: Phoenix Convention Center y Hance Park*

Domingo: Super Bowl

Día: Domingo 12

Lugar: State Farm Stadium

*Eventos en el Hance Park son gratuitos