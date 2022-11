Andrés Guardado aparece molesto en rueda de prensa

DOHA, Qatar.- Durante la rueda de prensa realizada hoy, ante la espera de la tercera participación del equipo mexicano, Andrés Guardado se pronunció al respecto.

Previamente, se había descartado la participación del jugador para el partido de este próximo miércoles, contra Arabia Saudita; el mismo Gerardo Martino lo había anunciado previamente.

No obstante, en este encuentro con la prensa, Guardado se dijo listo para jugar su última carta mundialista.

Se quejó de que alguien lo había descartado:

No sé quién dijo que estaba lesionado, que no podía jugar. Estoy listo para lo que me pida el técnico y para ayudar al equipo".