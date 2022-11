Andrés Guardado defiende a Messi de 'Canelo' Álvarez: "No entiende. Me parece una tontería"

QATAR-. La polémica sobre la playera de Selección Mexicana que supuestamente pateó Lionel Messi tras el partido del Mundial Qatar 2022 llegó demasiado lejos, pues Saúl 'Canelo' Álvarez se lanzó contra el futbolista argentino y Andrés Guardado ya hasta intervino.

Luego de que 'Canelo' Álvarez lanzó tweets contra Messi, amenazó al futbolista de PSG y hasta terminó peleado con Sergio 'Kun' Agüero y Miguel Layún, Andrés Guardado aclaró que su compatriota no entendió lo que sucedió en los vestidores.

"Sé la persona que es Leo. A lo mejor 'Canelo' no entiende lo que se vive en un vestuario y puedo llegar a entender la reacción al ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado. Pero a mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo, sino con muchos compañeros de profesión y todos saben cómo es"

Andrés Guardado, en desacuerdo con Canelo ❌����



"Sé la persona que es Messi. Es un acuerdo con los utileros que cuando está todo sudado, se deja en el suelo. Sea tu camiseta o la de tu equipo rival" pic.twitter.com/Q08kg6KbWR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 29, 2022

"El que nunca ha estado en un vestuario de fútbol no entiende. Hay como un acuerdo con los utileros que cuando tu dejas todo lo sudado en el suelo es porque va para lavar y lo que no está en el suelo lo llevas tu a casa. Esa camiseta era la mía, porque yo se la cambié a Leo y como la suya no se lavó, llegué y la tiré al suelo también. En el vestuario se entiende así", aclaró Guardado.

Lionel Messi ha tenido gestos amigables con Andrés Guardado, aclaró el futbolista mexicano

Si hay alguien que por varios años ha enfrentado a Messi en el futbol de Europa es Andrés Guardado, por lo que el 'Principito' aclaró que el argentino ha tenido lindos gestos con él y con su hijo.

"He tenido el privilegio de enfrentarlo muchos años en España y vivir muchos momentos como el que se viralizó con mi hijo. Cada vez que lo he enfrentado o he tenido la posibilidad de pedirle algo, un cambio de camiseta o la foto con mi hijo, siempre lo ha hecho como se vio en el video", platicó Guardado.