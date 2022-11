Tata Martino jugaría con más cambios frente Arabia Saudita

DOHA, Qatar.- Nuevamente surgen rumores sobre la alineación que Gerardo 'Tata' Martino mande para el juego contra Arabia Saudita del próximo miércoles en el estadio Lusail.

México llegará obligado a ganar, y en caso de que no quiera depender de nadie, vencer por al menos tres goles para lograr clasificar a octavos de final, fase que ha alcanzado en todos los mundiales desde Estados Unidos 1994.

Se habla que Gerardo Martino ha ensañado el tener dos puntas en el ataque, y no alas como fueron Hirving Lozano y Alexis Vega en el juego ante Argentina, sino con dos centros delanteros.

Los elegidos para ocupar estas posiciones serían Henry Martín y Rogelio Funes Mori, este último no ha visto minutos aún en la Copa del Mundo qatarí.

Tata Martino jugaría con cambios frente a Arabia

Esto provocaría que de nueva cuenta, el 4-3-3 con el que ha trabajado el “Tata” durante la mayor parte del proceso, sufriera modificaciones y ahora se jugara un 4-4-2. Otra duda que salta a la vista es si Edson Álvarez volverá a la titularidad. Se habla que el jugador del Ajax de Ámsterdam se encuentra inconforme por no haber jugado ante Argentina.

No se descarta que Martino pueda tener un as bajo la manga para tartar de salvar su honor, o de otra forma se despedirá del equipo mexicano, siendo el único técnico en la era moderna, en no poder llegar a octavos de final en un Mundial.

El único jugador no está disponible para ser considerado es Andrés Guardado, quien sufrió un tirón en los primeros 40 minutos ante Argentina, en el juego donde cumplió su quinta participación mundialista. Este día la Selección Mexicana entrenará temprano en el estadio Al Khor y por la tarde dará la rueda de prensa previa al juego ante los árabes.