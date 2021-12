Acusan a Julio César Chávez Jr. de "inhalar sustancia" en su pelea contra Zegarra por polémico video

CULIACÁN, México-. Julio César Chávez Jr. volvió al ring el pasado sábado cuando venció al peruano David Zegarra en Culiacán, Sinaloa, pero el boxeador mexicano se llevó los reflectores por supuestamente "inhalar una sustancia".

En redes sociales se publicó un video de Julio César Chávez Jr. en su esquina tras terminar el round ocho, en el que su entrenador le pone algo en la nariz en par de ocasiones, quien tapó la escena con una botella.

Y es que, debido a sus antecedentes de problemas con drogas, muchos usuarios de redes sociales acusaron al 'Hijo de la Leyenda' de "inhalar sustancias ilegales", aunque su entrenador aclaró que se trató de un spray para las fosas nasales.

Esto dijo el entrenador de Julio César Chávez Jr.

"Julio estaba enfermo, no estaba bien, no estaba completamente al cien por ciento. Él entró a la pelea ya un poquito enfermo, quería entrar para demostrarle a toda su gente y no abandonar como muchos peleadores hacen, todavía se aventó el tiro y todo bien"

"Acuérdense de esto, Julio está abierto para que le hagan exámenes de drogas antes y después de la pelea, él se avienta a todo. Entrando a esta pelea, ya sabía todo el mundo que Julio no estaba bien, no podía respirar y nada más era para sacarle los mocos (spray) y todo ese moquero", aclaró su entrenador.